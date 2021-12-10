وزير الري: حفر 75 بئر مياه شرب في أوغندا بجهود مصرية خالصة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تقدم كافة أشكال الدعم للأشقاء بالدول الأفريقية في مجال المياه، حيث أشرفت الوزارة على حفر 75 بئر مياه جوفية في أوغندا، وإنشاء 7 سدود لحصاد مياه الأمطار بدولة أوغندا في مقاطعات (كيبوجا - واكسيو – سيرونوكو - أدجوماني)، بالإضافة لأحد السدود بمقاطعة لياتوندي الذي تم افتتاحه منذ يومين.

وأوضح عبدالعاطي، اليوم الجمعة، أن العديد من المواطنين الأوغنديين كانوا يعانون من الحصول على المياه النقية والتي كانت تبعد لمسافات كبيرة يتم قطعها سيرًا على الأقدام عبر مناطق معزولة وغير آمنة، وكانت هذه المعاناة تزداد في مواسم الجفاف، واستقبل الأهالي حفر هذه الآبار بسعادة بالغة لما توفره لهم من مصدر مستديم وقريب وآمن للمياه العذبة.

وأضاف وزير الري، أن الدعم المصري للأشقاء الأوغنديين في مجال المياه لم يقتصر على الدعم الحكومي ولكنه اتسع ليشمل العديد من المبادرات الفردية لحفر الآبار هناك، حيث تم إطلاق مبادرة "إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة بدولة أوغندا الشقيقة" تحت إشراف بعثة الري المصرية في أوغندا، التي تم من خلالها حفر 20 بئر مياه جوفية بالجهود الذاتية بمقاطعات أوغندية مختلفة (مثل مقاطعات كاليرو وكامولي وايجانجا وجنجا وكايونجا وغيرها)، الأمر الذي ساهم بقدر كبير في رفع المعاناة عن المواطنين البسطاء الذين كانوا يتكبدون عناء ومشقة البحث عن المياه والحصول عليها من أماكن غير صالحة للشرب تبعد أكثر من 5 كيلومترات عن محل إقامتهم، ويتراوح عمق البئر الواحد من (20/30) مترًا، ويخدم البئر الواحد قرية أو مجتمع محلى يصل عدد الأسر به إلى حوالي 100 أسرة تضم حوالي 800 فرد في المنطقة الواحدة.

وأشار وزير الري، إلي أن هذه المبادرة بدأت بخطوة نفذها مهندسي بعثة الري المصري في أوغندا، من خلال التبرع بجزء من راتبهم لحفر بئر مياه نظيفة بعمق حوالي 30 مترًا لمساعدة حوالي 150 أسرة من السكان المحليين بما يتجاوز 1000 فرد، ما شجع العديد من المواطنين المصريين ومنظمات المجتمع المدني في مصر على المشاركة في هذه المبادرة وحفر آبار إضافية بالعديد من المقاطعات الأوغندية.

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