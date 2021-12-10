إطلاق التيار الكهربائي في قرية كورايا بالبحر الأحمر بقوة 10 ميجاوات

وزير النقل محذرا ورش السكة الحديد: عدم خروج أي جرار إلا بعد التأكد

كتب- محمد صلاح:

تفقد المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، في زيارة مفاجئة اليوم الجمعة، قطاع كهرباء البحر الأحمر، وعددًا من الشبكات في مدينة الغردقة.

واطلع رئيس الشركة على أعمال الصيانة التي تمت كما تأكد من جودة الشبكة وجاهزيتها لمواجهة تقلبات الطقس والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة ثم توجه إلى مدينة مرسة علم لمتابعة المشروعات الكبيرة التي تنفذها الشركة في جنوب البحر الأحمر التي تحظى باهتمام ومتابعة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأطلق رئيس الشركة التيار الكهربائي لواحدة من المشاريع الكبرى في قرية كورايا بقدرة 10 ميجاوات، كما تفقد عددًا كبيرًا من المشروعات التي تنفذها الشركة في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي ستصبح أحد أكبر المناطق التنموية في جمهورية مصر العربية.