"حماية المستهلك" يشن حملات رقابية بمختلف المحافظات لضبط الأسواق

كتب - محمد سامي"

شن جهاز حماية المستهلك بأفرعه المختلفة بالاشتراك مع جميع الجهات الرقابية مثل مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية، 91 حملة رقابية في 18 محافظة؛ أسفرت عن تحرير 310 محاضر مخالفة لقانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2021.

وذكر الجهاز في بيان له، الجمعة، أن فرعه بمحافظة المنيا، قام بضبط مصنع للأجبان يقوم بتجميع ألبان فاسدة وغير صالحهة للاستهلاك الآدمي بداخله 1 طن ألبان به حشرات، كما تم ضبط 3000 عبوة دوائية خاصة بالتأمين الصحي ووزارة الصحة، بأحد الصيدليات ومنتهية الصلاحية، فضلا عن تحرير 29 محضرا ضد عدد من المنشآت التجارية والمخابز لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم توافر الاشتراطات الصحية وضبط سلع منتهية الصلاحية.

وفي محافظة أسيوط، تم ضبط 19 طن أرز بها تزوير في تاريخ الإنتاج والصلاحية على خلاف الحقيقة، حيث يوجد على الشكائر إثنان تاريخ إنتاج أحدهما واضح والآخر تم محوه ومخالف للمواصفات القياسية المصرية، كما تم ضبط كمية من الملح مجهول المصدر وكمية من السجائر المهربة وزيوت السيارات المستوردة جميعها بدون فواتير دالة على مصدرها أو ما يفيد سداد الجمارك عنها وضبط كمية من اللحوم وكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وقام فرع البحيرة بضبط مصنع للأجبان يعمل بدون ترخيص وغير ملتزم بالاشتراطات الصحية والتحفظ على 4 أطنان ملح و1000 كجم لبن مجهولين المصدر، كما تم ضبط 3 أطنان أعلاف بدون فواتير داخل أحد محلات الأعلاف و1.5 طن جبنة "موتزريلا" غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل أحد مخازن المواد الغذائية، وضبط كمية من اللحوم منتهية الصلاحية وتم تحرير 13 محضرا ضد عدد من معارض السيارات لمخالفة قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك وتحرير 5 محاضر لعدد من محلات "السوبر ماركت" والملابس الجاهزة والمفروشات لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم إصدار فواتير قانونية.

وفي محافظة سوهاج، تم ضبط مركز للعلاج الطبيعي يعمل بدون ترخيص والتحفظ على كمية من الأدوية والسرنجات وكاسات الحجامة وأجهزة الضغط، وقياس نسبة الأكسجين ومحاليل وماسكات، وضبط أحد مراكز رعاية الحضانات والأطفال المبتسرين غير المرخصة والتحفظ على كمية من الأدوية غير مصرح بها ومجهولة المصدر، فضلا عن تحرير 11 محضرا لعدد من المحلات التجارية، وذلك لإقامة "أوكازيون" دون ترخيص من الجهات المختصة وعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط 12 معرض سيارات لمخالفة قرار مجلس إدارة الجهاز وعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات.

وأضاف الجهاز أن فرع بورسعيد قام في عدد من الحملات بمحافظتي بورسعيد ودمياط؛ أسفرت عن ضبط ربع طن زيت وكمية كبيرة من الأرز مجهولين المصدر بأحد سيارات النقل، وكمية من مصنعات اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، فضلا عن تحرير 3 محاضر لمعارض سيارات، لعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الجهاز، وضبط أحد الفنادق ومجموعة مطاعم كبرى تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وفي محافظة الإسكندرية، تم غلق 2 مستشفى ومركز طبي يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة والتحفظ على 52 صنفا دوائيا، وضبط 5 معارض للسيارات لعدم التزامهم بتطبيق قرار مجلس إدارة الجهاز بالإعلان عن الأسعار والمواصفات الخاصة بالسيارات، فضلا عن تحرير 33 محضرا لعدد من المحلات التجارية متنوعة النشاط التجاري، وذلك لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار وعرض سلع مجهولة المصدر ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص.

وفي محافظة الشرقية، تم ضبط إحدى الصيدليات لحيازة أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وأدوية مخدرة مدرجة جدول أول وثالث وغير مسجلة بدفتر المخدرات، وتحرير محضر ضد إحدى ثلاجات التجميد لحيازة سلع مجهولة المصدر وضبط كمية من الدجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لعدد من محلات الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية، وضبط طن ونصف الطن من السكر مجهول المصدر وتحرير 39 محضرا لعدد من المحلات التجارية والمخابز، لإدارة منشأة بدون ترخيص والبيع بأزيد من السعر المعلن وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي محافظة كفر الشيخ، تم ضبط 2.5 طن ملح و2 طن لبن بودرة و50 طن زيت نخيل بأحد سيارات النقل مجهولين المصدر والتحفظ على 320 كجم سمان بأحد المجازر لعدم الذبح تحت إشراف الطب البيطري، فضلا عن تحرير عدد من المحاضر ضد أحد المجازر التي تعمل بدون ترخيص وضبط 3 أطنان من هياكل الفراخ و200 كجم فراخ لاستخدام علامة تجارية غير مسجلة.

وفي فرع الدقهلية، تم ضبط مصنع لتصنيع الأكياس البلاستيكية من مواد مجهولة المصدر يعمل بدون ترخيص ويستخدم مواد خام من إعادة تدوير القمامة، حيث تم ضبط 1400 كجم مواد خام، وضبط 3 أطنان سكر وطن عسل جلوكوز و7200 قطعة حلوى بأحد مصانع الحلوى مصنوعة من خامات مجهولة المصدر، وتحرير محضر ضد أحد مخازن بيع الفلاتر لضبط فلاتر وشمع فلتر مجهولين المصدر، كما تم تحرير 26 محضرا ضد محلات ملابس وأحذية وإكسسوارات لمخالفة قانون حماية المستهلك؛ لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية وعدم وضع السعر قبل الخصم وبعده، وتحرير 4 محاضر ضد معارض للسيارات لعدم الالتزام بوضع سعر السيارات ومواصفاتها طبقا لقرار مجلس إدارة الجهاز.

وفي محافظة الفيوم، تم ضبط منشآت طبية تعمل بدون ترخيص وبدون إتباع سياسات مكافحة العدوى وعدم الفصل الأمن للنفايات، كما تم تحرير 27 محضرا ضد عدد من المنشآت التجارية متنوعة النشاط التجاري؛ لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم إصدار فواتير قانونية.

وقام فرع بني سويف بغلق 3 أكاديميات تمريض ومعملين للتحاليل الطبية يعملون بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتحرير 8 محاضر لعدد من المنشآت الطبية لعدم إصدار فواتير قانونية وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتحرير 3 محاضر ضد معارض للسيارات وذلك لمخالفة قرار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن الأسعار والمواصفات الفنية.

وفي محافظة قنا، تم تحرير 17 محضرا لعدد من المحلات والمنشآت التجارية لضبط عدد من المخالفات منها بيع سلع منتهية الصلاحية وذبح خارج المجازر الحكومية ونقص الاشتراطات الصحية، وضبط كمية من الفراخ واللحوم منتهية الصلاحية.

وقام فرع الإسماعيلية بضبط كمية من المواد الغذائية بأحد مخازن المواد الغذائية والسوبر ماركت، كما تم تحرير 33 محضرا ضد عدد من المحلات التجارية متنوعة النشاط التجاري، لضبط عدد من المخالفات منها عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص والبيع بأزيد من السعر المعلن، وضبط كمية من السجائر المهربة مجهولة المصدر.

وفي محافظة المنوفية، تم ضبط نصف طن لحوم ودجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبها تغير في الخواص الطبيعية وضبط كمية من التونة والمكرونة مجهولة المصدر، كما تحرر محضر ضد أحد محلات الجزارة لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.

وقام فرع القليوبية بضبط مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية ومصنع لتعبئة المنتجات الورقية يعملان بدون ترخيص، كما تحرر 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونية، وضبط كمية من المنتجات الورقية وأسلاك الألومنيوم وأسلاك حديد مجهولة المصدر.

وفي محافظة أسوان، تم تحرير محضر لأحد محلات السوبر ماركت لضبط كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع جنوب سيناء بتحرير 28 محضرا ضد عدد من الفنادق وذلك لنقص الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية، وتحرير 19 محضرا لعدد من المنشآت التجارية متنوعة النشاط التجاري، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.

وفي محافظة السويس، تم ضبط 3 مخازن للمواد الغذائية مخالفة للاشتراطات الصحية بها كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.