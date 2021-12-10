100 ألف جنيه للمركز الأول.. الأوقاف تعلن عن مسابقة الأسرة القرآنية (شروط وتفاصيل)

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، عن مسابقة الأسرة القرآنية، ضمن اهتمامها بالقرآن وأهله، وبمناسبة انطلاق النسخة الـ 28 من المسابقة العالمية للقرآن، غدا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أن تفاصيل المسابقة على النحو التالي:

الشروط:

حفظ ثلاثة أو أربعة من أفراد الأسرة (الأب والأم والأبناء) للقرآن الكريم كاملاً مع فهم معانيه.

ثانيًا: التقديم

• يتم تقديم الملف بمديرية الأوقاف التابع لها الأسرة.

• يتم الاختبار التمهيدي بالمديريات الإقليمية.

• تتم التصفية النهائية بديوان عام الوزارة.

• يتم امتحان أفراد الأسرة كل فرد على حدة، ويتم تجميع درجات كل متسابق على حدة تحريريًا وشفويًا، ويحسب متوسط ما تحصل عليه الأسرة.

• في حالة تساوي أسرتين في الدرجات تقدَّم الأسرة التي يحفظ أربعة من أفرادها القرآن الكريم على الأسرة التي يحفظ ثلاثة من أفرادها القرآن الكريم في الترتيب الكلي.

ثالثًا: الجوائز

- 100 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الأول بشرط حصول الأسرة على متوسط درجات 80% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة.

- 75 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثاني بشرط حصول الأسرة على 75% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة .

- 50 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثالث بشرط حصول الأسرة على 70% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة.

- 25 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثاني بشرط حصول الأسرة على 65% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة.