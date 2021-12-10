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رئيس "القاهرة الجديدة": إيقاف تعامل المراكز التكنولوجية بمقار التجمعات الثلاثة مؤقتا

03:22 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
رئيس "القاهرة الجديدة": إيقاف تعامل المراكز التكنولوجية بمقار التجمعات الثلاثة مؤقتا

المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة

مصراوي

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم إيقاف تعامل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بمقار التجمعات الثلاثة بالجهاز "الأول - الثالث - الخامس"، وكذا مجمع خدمات المصريين بالخارج بالمقر الرئيسي بمدينة القاهرة الجديدة، بصورة مؤقتة يومي الأحد والاثنين 12 و 13 ديسمبر الجاري، نظرا لما تقرر من نقل كافة إدارات الجهاز إلى المقر الإداري الجديد بالتسعين الشمالي خلف محطة المياه.

وقال المهندس أمين غنيم إنه سيتم استئناف العمل يوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر الجاري بعد انتهاء إجراءات النقل، للتعامل مع العملاء بشكل منتظم.​

أمين غنيم مدينة القاهرة الجديدة المراكز التكنولوجية

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