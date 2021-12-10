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الصحة: إرسال قافلة طبية إلى جنوب السودان للمساندة في مواجهة السيول

02:39 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
الصحة: إرسال قافلة طبية إلى جنوب السودان للمساندة في مواجهة السيول

وزارة الصحة والسكان

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إرسال قافلة طبية إلى دولة جنوب السودان، لتقديم الخدمات الإغاثية في مختلف التخصصات للأشقاء بجنوب السودان المتضررين من تداعيات أثار السيول والفضيانات التي تجتاح البلاد.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم المستمر للأنظمة الصحية في الدول الأفريقية الشقيقة، ومساندتها في أوقات الأزمات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان لشئون العلاقات الصحية الخارجية، أن القافلة انطلقت من القاهرة يوم الأربعاء الماضي ويستمر عملها في تقديم الخدمات الطبية للأشقاء بمدينة "جوبا" بدولة جنوب السودان لمدة 10 أيام، مضيفًا أن القافلة تضم أطباء واستشاريين في تخصصات (الباطنة، الصدر، الحميات، الأمراض المتوطنة، الأطفال).

وذكر "جاد" أنه من المقرر إرسال قافلة طبية أخرى مماثلة إلى ولاية "جونجلي"، بدولة جنوب السودان، أوائل شهر يناير المقبل، تضم مختلف التخصصات لتقديم الدعم الطبي لمواطني الدولة الشقيقة بالتزامن مع موجة السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، استمرار الجسر الجوي بين دولتي مصر وجنوب السودان، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة جنوب السودان لتلبية أي احتياجات دعمًا للمنظومة الصحية بالدولة الشقيقة.

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