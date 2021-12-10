القنوات الناقلة لكأس العرب.. موعد مباراة مصر والأردن والترددات

مصراوي

يلتقي المنتخب الوطني، مع نظيره الأردني في إطار مباريات ربع نهائي كأس العرب، وذلك في الخامسة من مساء غد السبت، على ستاد الجنوب، بقطر.

مصر والأردن

تمكن المنتخب المصري، من التأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة، بعد تعادله في المباراة الأخيرة المثيرة أمام الجزائر بهدف لكل فريق، وحسم الصدارة لصالحه بسبب قانون اللعب النظيف، فيما وصل المنتخب الأردني إلى ربع نهائي البطولة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن يتم نقل المباراة على قناتي beinsports 1 وbeinsports 2، حيث خصصت الشبكة صاحبة حقوق بث البطولة قناتيها الناقلتين للبطولة مجانًا لبث المباراة.

فيما أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، بشكل رسمي، الحصول على حقوق بث مباراة مصر والأردن المرتقبة في كأس العرب 2021.

ويتم نقل المباراة على الترددات التالية:

ONtime sports

تبث على القمر الصناعي نايل سات عبر تردد 11861 رأسي ومعدل الترميز 27500 ، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6

Bein sports 1

على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11013 أفقي، ومعدل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

كما تبث القناة على القمر الصناعي سهيل سات على تردد 11547 رأسي، ومعامل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

Beinsports 2

على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11054 أفقي، ومعدل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

كما تبث القناة على القمر الصناعي سهيل سات على تردد 11585 رأسي، ومعامل الترميز 27500- معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

يأتي هذا فيما تُبث المباراة مجانًا على يوتيوب الخاص بشبكة قنوات بي إن سبورتس من خلال الروابط التالية:

beIN SPORTS 1: https://bit.ly/3Elykh2

beIN SPORTS 2: https://bit.ly/3IhC99A

كما سيتم نقل المباراة أيضًا على قنوات الكأس القطرية التي حصلت على حقوق بث البطولة من خلال قنواتها.