السيسي مهنئا العراق بذكرى التأسيس: مناسبة عزيزة على الأمة بأسرها

كتب - أسامة عبدالكريم:

هنأ الرئيس عبدالفتاح عبدالفتاح السيسي، جمهورية العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها.

وقال الرئيس السيسي في منشور له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة:"يحتفل الأشقاء في العراق اليوم بمناسبة أعتبرها عزيزة على الأمة العربية بأسرها، وهي الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة".

وتابع الرئيس السيسي:"مائة عام مضت منذ مؤتمر القاهرة عام ١٩٢١ الذي دشن قيام الدولة العراقية، امتداداً لحضارة عريقة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ، مائة عام شهدت الكثير من المحطات التاريخية في مسيرة العراق والأمة العربية بل والعالم أجمع".

وتابع الرئيس السيسي:" بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، نهنئ العراق الشقيق بهذه المناسبة الغالية، ونتمنى لشعبه الأبي العظيم السلام والأمن والاستقرار، وأن يظل العراق دائماً ذخراً للأمة العربية".