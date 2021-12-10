أبرزها الموالح والخضروات.. "الزراعة": ارتفاع الصادرات الزراعية لأكثر من 5.3 مليون طن

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5 ملايين و300 ألفا و757 طنا خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 8 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك في تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية.

وذكر التقرير أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ضمت: الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، المانجو، الثوم، العنب والبطيخ.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و871 ألفا و150 طنا، بالإضافة إلى تصدير 624 ألفا و367 طن بنجر، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 620 ألفا و769 طن بطاطس، محتلة المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 263 ألفا و719 طنا، في حين احتل العنب المركز الخامس بإجمالي 143 ألفا و364 طنا.

وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر من البطاطا احتلت المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 102 ألف و282 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان المركز السابع بإجمالي 83 ألفا و799 طنا، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 37 ألفا و554 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 26 ألفا و192 طنا.

وأوضح أن الفراولة حصلت على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 24 ألفا و27 طنا، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 18 ألفا و893 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 15 ألفا و139 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر بإجمالي 8 آلاف و462 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 7 آلاف و840 طنا.