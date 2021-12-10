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الطقس.. الأرصاد: موجة انخفاض جديدة بمقدار 5 درجات في هذا الموعد

12:51 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
الطقس.. الأرصاد: موجة انخفاض جديدة بمقدار 5 درجات في هذا الموعد

درجات الحرارة

كتب – أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتعرض لموجة انخفاض جديدة في درجات الحرارة، بدءا من الاثنين المقبل 13 ديسمبر المقبل.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض بمعدل 2 : 5 درجات مئوية على كافة الأنحاء وتسجل القاهرة ما بين 19 إلى 21 درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه توجد شبورة مائية من 5 إلى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الطقس الأرصاد الجوية القاهرة

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