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بينهم 6 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 1057 شاباً ببنى سويف

12:40 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
بينهم 6 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 1057 شاباً ببنى سويف

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب-أحمد مسعد:

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 1057 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 6 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2662 شاباً، فضلاً عن استخراج 812 ترخيص مزاولة الحرفة ، و 708 شهادة قياس مستوى المهارة.

وتلقى وزير القوى العاملة ، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال نوفمبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 616 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم التفتيش على 295 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 49 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 18 ألف جنيه، بواقع 6 منحة مولود جديد بمبلغ 12 ألف جنيه، وصرف 4 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 8000 جنيه.

محمد سعفان القوى العاملة ذوي الهمم محافظة بني سويف مكاتب التشغيل العمالة غير المنتظمة

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