انتصار السيسي: الدولة استطاعت ترسيخ أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان

كتب - محمد سامي:

قالت انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر استطاعت خلال الفترة الأخيرة ترسيخ أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بتوفير حياة كريمة لكل المصريين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما.

وأضافت السيدة انتصار السيسي، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الجمعة: "يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يأتي ليؤكد أهمية حقوق كل إنسان في إعادة بناء المجتمعات.. استطاعت دولتنا خلال الفترة الأخيرة في ترسيخ أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بتوفير حياة كريمة لكل المصريين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما".