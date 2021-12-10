وزير النقل محذرا ورش السكة الحديد: عدم خروج أي جرار إلا بعد التأكد من حالته الفنية

كتب – أسامة علي:

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، صباح اليوم، جولة تفقدية في ورش عمرات وصيانة الجرارات ( إيرماس) لمتابعة إجراء عمرات وصيانة وإصلاح جرارات السكك الحديدية، وكان في استقباله المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية و اللواء محمد عبد اللطيف رئيس شركة إيرماس.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير واستكمال مشروع السبتية ٢، وتفقد ورش السفح والدهان والعمليات الجديدة والمشروع الخاص بورش الرفع والتركيب والبواجي الجديدة، وورشتين موازيتين، الأولى خاصة بتنفيذ عملية Boring لأجسام مواتير الجر والمحركات بواسطة أحدث ماكينات الخراطة والتفريز CNC والتي تعد أحدث ماكينات الخراطة في العالم.

وأكد رئيس الورشة، أنه تمت الترسية على إحدى الشركات العالمية لتوريد هذه الماكينات وجاري توقيع العقد والثانية خاصة بمواتير الجر، حيث أنه جاري الترسية علي الشركات لإمدادها بـ 27 معدة حديثة لضبط أعمال الجودة الخاصة بالمواتير.

واطلع الوزير على مشروع رفع كفاءة الأوناش العلوية بجميع الورش والذي تم الانتهاء منه وتفقد مخازن المرتجعات التي تهدف إلى إدارة قطع الغيار بصورة دقيقة وعلمية.

واطلع الوزير على موقف مشروع التعاون مع شركة PRLالأمريكية، والذي يهدف إلى عمل العمرات لـ ٤١ جرار EMD و تطوير وتعديل ٥ موتور جرار هينشل، وعلى خطة تدريب و تأهيل العنصر البشري على أحدث النظم التدريبية، مشددا على ضرورة استمرار هذه الدورات لرفع كفاءة العنصر البشري بالسكة الحديد في إطار إجراءات الخطة الشاملة التي يتم تطبيقها لتطوير منظومة السكك الحديدية، والتي يأتي على رأسها تأهيل وتدريب العنصر البشري باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة.

وشدد الوزير خلال لقاؤه العاملين والمهندسين بالورشة، على ضرورة العمل على مدار الساعة لزيادة الإنتاجية، وأن الحافز لمن يعمل وعدم السماح لأي جرار بالخروج من الورشة إلا بعد التأكد التام من حالته الفنية، لافتا إلى أن تطوير الورش يعتبر من أهم عوامل تطوير منظومة السكة الحديد، ويتم تطوير كافة الورش وتطوير بنيتها التحتية وتوفير المعدات الحديثة والأجهزة وقطع الغيار الأصلية، من المصانع المنتجة للجرارات على أن تتم إعادة التأهيل في ورش سكك حديد مصر وتحت اشراف خبراء من المصانع العالمية لنقل الخبرات إلى المهندسين والفنيين المصريين.

وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتدعيم قوة الجر بالسكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتسير فى عدة اتجاهات فيما يخص تدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك في التعاقد على شراء 260 جرارا جديدا وصل منها حتى الآن 110 جرار جديد، بالإضافة إلى صيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة.

يذكر أن ورش إيرماس متخصصة في عمرة وصيانة جميع أنواع جرارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتقوم بإجراء العمرات بأنواعها المختلفة لأسطول جرارات هيئة السكك الحديدية بمعدل 16 عمرة شهرياً بين خفيفة ومتوسطة وجسيمة 18 عمرة جسمية شهريا.