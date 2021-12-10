على الله الجمّال خطيبا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بالقاهرة.

ومن المقرر أن يلقي خطة الجمعة، الدكتور على الله شحاتة الجمّال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، تحت عنوان "مواجهة الفساد.. مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية".

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة، الدكتور أحمد نعينع، وسط اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة اليوم الجمعة هو "مواجهة الفساد.. مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية".

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الجمعة الماضية، المسجد الكبير بعزبة الشرملسي بالهياتم مركز ومدينة المحلة، وسط فرحة عارمة من الأهالي.

وحضر حفل الافتتاح، أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء حسين الجندي السكرتير العام، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، والشيخ سيد عبد المجيد مدير تامديرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الشعبية والتنفيذية والدينية بالمحافظة، مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ، يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف، وخطتها في إعمار بيوت الله (عز وجل)، والحفاظ عليها مبنى ومعنى.

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة، بقيادات الدعوة بمديرية الغربية، على هامش افتتاح المسجد الكبير بعزبة الشرملسي بالمحلة.