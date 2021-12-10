الأحد.. بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بـ 5 أحياء بالعاشر من رمضان

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يبدأ الأحد المقبل وحتى الخميس 31 من ديسمبر الجاري، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي لحاجزيها بالأحياء (22 – 23 – 24 – 35 - 36).

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ22 مجاورة 2 ، القطع من 1 : 100، يوم الأحد 12/12/2021، والقطع من 101 : 200، يوم الإثنين 13/12/2021، والقطع من 201 : 300، يوم الثلاثاء 14/12/2021، والقطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 15/12/2021، والقطع من 401 : 500، يوم الخميس 16/12/2021، والقطع من 501 : 568، يوم الأحد 19/12/2021، وقطع الأراضي بالمجاورة 3، من 1 : 100، يوم الإثنين 20/12/2021، والقطع من 101 : 200، يوم الثلاثاء 21/12/2021، والقطع من 201 : 300، يوم الأربعاء 22/12/2021، والقطع من 301 : 400، يوم الخميس 23/12/2021، والقطع من 401 : 456، يوم الأحد 26/12/2021.

وقال إنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ23 مجاورة 2، من 1 : 100، يوم الإثنين 27/12/2021، والقطع من 101 : 200، يوم الثلاثاء 28/12/2021، والقطع من 201 : 300، يوم الأربعاء 29/12/2021، والقطع من 301 : 400، يوم الخميس 30/12/2021، والقطع من 401 : 461، يوم الأحد 2/1/2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 4، من 1 : 100، يوم الإثنين 3/1/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الثلاثاء 4/1/2022، والقطع من 201 : 300، يوم الأربعاء 5/1/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الإثنين 10/1/2022، والقطع من 401 : 500، يوم الثلاثاء 11/1/2022، والقطع من 501 : 600، يوم الأربعاء 12/1/2022، والقطع من 601 : 672، يوم الخميس 13/1/2022.

ونوه رئيس جهاز العاشر من رمضان، عن أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ24 مجاورة 1، من 1 : 100، يوم الأحد 16/1/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الإثنين 17/1/2022، والقطع من 201 : 300، يوم الثلاثاء 18/1/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 19/1/2022، والقطع 401 : 500، يوم الخميس 20/1/2022، والقطع من 501 : 600، يوم الأحد 23/1/2022، والقطع من 601 : 637، يوم الإثنين 24/1/2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 3، من 1 : 100، يوم الثلاثاء 1/2/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الأربعاء 2/2/2022، والقطع من 201 : 300، يوم الخميس 3/2/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الأحد 6/2/2022، والقطع من 401 : 500، يوم الإثنين 7/2/2022، والقطع من 501 : 600، يوم الثلاثاء 8/2/2022، والقطع من 601 : 648، يوم الأربعاء 9/2/2022.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ35 مجاورة 1، من 1 : 100، يوم الخميس 10/2/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الأحد 13/2/2022، والقطع من 201 : 300، يوم الإثنين 14/2/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الثلاثاء 15/2/2022، والقطع من 401 : 454، يوم الأربعاء 16/2/2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 2، من 1 : 100، يوم الخميس 17/2/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الأحد 20/2/2022، والقطع من 201 : 300، يوم الإثنين 21/2/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الثلاثاء 22/2/2022، والقطع من 401 : 417، يوم الأربعاء 23/2/2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 7، من 1 : 100، يوم الخميس 24/2/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الأحد 27/2/2022، والقطع من 201 : 272، يوم الإثنين 28/2/2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 8، من 1 : 100، يوم الثلاثاء 1/3/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الأربعاء 2/3/2022، والقطع من 201 : 270، يوم الخميس 3/3/2022.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي 36 مجاورة 1، من 1 : 100، يوم الأحد 6/3/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الإثنين 7/3/2022، والقطع من 201 : 300، يوم الثلاثاء 8/3/2022، والقطع من 301 : 400، يوم الأربعاء 9/3/2022، والقطع من 401 : 454، يوم الخميس 10/3/2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 3، من 1 : 100، يوم الأحد 13/3/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الإثنين 14/3/2022، والقطع من 201 : 277، يوم الثلاثاء 15/3/2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 4، من 1 : 100، يوم الأربعاء 16/3/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الخميس 17/3/2022، والقطع من 201 : 308، يوم الأحد 20/3/2022، وقطع الأراضي بالمجاورة 8، من 1 : 100، يوم الإثنين 21/3/2022، والقطع من 101 : 200، يوم الثلاثاء 22/3/2022، والقطع من 201 : 270، يوم الأربعاء 23/3/2022، وتخصيص الأيام من الأحد 27/3/2022 : الخميس 31/3/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.