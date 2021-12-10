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كورونا في 24 ساعة| عقوبات جديدة لمخالفة قرارات مواجهة الفيروس بمصر.. يونيسف: جائحة كورونا أسوأ أزمة في تاريخنا

07:00 ص الجمعة 10 ديسمبر 2021
كورونا في 24 ساعة| عقوبات جديدة لمخالفة قرارات مواجهة الفيروس بمصر.. يونيسف: جائحة كورونا أسوأ أزمة في تاريخنا

فيروس كورونا

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، عن خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 304747 حتى اليوم.

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