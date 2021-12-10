تخفيف ودمج.. مصادر تكشف مصير مناهج علمي رياضة وعلوم بعد إلغاء التشعيب

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر اتجاه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لتشكيل لجنة متخصصة تضم نخبة من أساتذة المناهج بالمركز القومي للمناهج لبحث مناهج الشعبة العلمية بالثانوية العامة، عقب قرار إلغاء التشعيب والذي سيتم تطبيقه بداية من العام المقبل على طلاب الصف الثاني الثانوي.

وأعلن الوزير تطبيق نظام التشعيب (علمي/أدبي) على دفعات الثانوية العامة الجديدة، وإلغاء تشعيب (رياضة/علوم) وإن العمل بنظام التشعيب إلى علمي علوم وعلمي رياضة سيطبق على دفعة الثانوية العامة لهذا العام 2021 -2022، أما كل الدفعات الأصغر بداية من دفعة 2022-2023 تكتفي بالتشعيب إلى (علمي وأدبي) فقط.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن التوجه سيكون تخفيف المناهج وخاصة أفرع رياضة 2 (الميكانيكا - الجبر والهندسة الفراغية - والتفاضل والتكامل) حيث من الأقرب دمج تلك الفروع مع الحفاظ على الأساس العلمي والمنهجي لتدريس المادة واستخلاص أهم ما في المنهج بالإضافة إلى فحص أكبر لمنهج الأحياء والكيمياء والفيزياء وتطبيق نفس المنهج عليهم، على أن يكون عدد المواد التي يتم تدريسها في الشعبة العلمية بعد إلغاء التشعيب يساوي نفس عدد مواد الشعبة الأدبية أو يزيد فرع على الأكثر.

وأكدت المصادر أنه لن يتم الاقتراب من المواد الأساسية التي يتم تدريسها في الشعبتين مثل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية، كما لن يتم الاقتراب من المجموع الكلي للدرجات 410.

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