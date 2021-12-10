إبلاغ الشركة فورًا.. احذر عدم ضبط الوقت والتاريخ بـ"العداد أبو كارت"

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، المواطنين الذين يستخدمون العدادات مسبقة الدفع، إنه يجب الحرص على متابعة دقة وصحة التاريخ والوقت المسجل بالعداد، مؤكدًا أنه حال اختلاف التاريخ والوقت المسجل لأي مواطن يرجى الذهاب للابلاغ عن ذلك بشركة الكهرباء التابعة له، وذلك حرصًا على سير العداد بطريقة صحيحة وسليمة.

وأشار المصدر في تصريحات لمصراوي، إلى أنه يجب إبلاغ شركة الكهرباء فورًا حتى يتم إعادة الضبط الوقت والتاريخ، وذلك لأن مع بداية كل شهر يبدأ العداد في الاستهلاك بالمعدل الطبيعي وفقًا لما يستهلكه المشترك وهذا يتطلب دقة التاريخ والوقت لأن كل بداية شهر يبدأ العداد في حساب الاستهلاك حتى نهاية الشهر ويتكرر هذا باستمرار مع كافة اشهر السنة.

وكشف المصدر، أنه جاري التنسيق بين شركات التوزيع والشركة المسئولة عن قراءة والكشف على عدادات الكهرباء لمختلف المشتركين من مستخدمي العدادات القديمة أو العدادات مسبقة الدفع بشأن تشكيل لجان من كل إدارة تابعة للقطاع التجارى للتفتيش على سلامة العدادات وعدم قيام أي مواطن التلاعب في العداد.

واضاف، نه تم رصد مؤخرًا حالات ليست بالقليلة قام أصحابها بالتلاعب في العدادات مسبقة الدفع ظنا منهم أنهم لن يستطيع أحد كشف حيلتهم أو سرقتهم للكهرباء بشكل غير شرعي مما يحاسب صاحب التلاعب لفسخ التعاقد معه وتحرير محضر سرقة تيار وتلاعب في الاستهلاك.

ولفت إلى أن كل شركة من شركات التوزيع، يوجد لديها كروت تسمى "كروت التجميع"، يمكن من خلالها معرفة المتلاعب في العداد من عدمه حيث يتم وضع الكارت في العداد ثم يقوم بإخراج ما تم شحنه على مدار الفترات الماضية بالتاريخ مع معرفة كمية الاستهلاك الحقيقية، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا التنسيق بين شركات التوزيع وشركة شعاع للقيام بالتفتيش على المناطق التي توجد بها مخالفات وتلاعبات فى العدادات مسبقة الدفع بوجه خاص، مما يمثل خسائر كبيرة لوزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر.