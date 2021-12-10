مواقيت الصلاة اليوم الجمعة في القاهرة وعدد من المحافظات

كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 10/12/2021، الموافق 6 جمادى الأولى 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:07 صباحًا

أذان الظهر 11:47 صباحاً

أذان العصر 2:37 مساءً

أذان المغرب 4:56 مساءً

أذان العشاء 6:18 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:13 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:52 صباحاً

موعد أذان العصر 2:39 مساءً

موعد آذان المغرب 4:58 مساءً

موعد أذان العشاء 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:04 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:43 صباحاً

موعد أذان العصر 2:32 مساءً

موعد أذان المغرب 4:51 مساءً

موعد أذان العشاء 6:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:54 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:41 صباحاً

موعد أذان العصر 2:40 مساءً

موعد أذان المغرب 5:02 مساءً

موعد أذان العشاء 6:19 مساءً

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