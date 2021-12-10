​بـ2000 جنيه.. احتفل بالكريسماس في جنوب سيناء والبحر الأحمر

كتب- يوسف عفيفي:

كشف هشام محيي نقيب المرشدين السياحيين بجنوب سيناء، عن أسعار الغرف الفندقية في مدينتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، خلال احتفالات أعياد الكريسماس المرتقبة الشهر المقبل.

وقال محيي لمصراوي، إن هناك عدداً كبيراً من المصريين يأتون إلى فنادق شرم الشيخ والغردقة وغيرها من المدن السياحية للاحتفال بالكريسماس، قائلا:"اللي هيقدر يدفع ويسدد سعر الغرفة في الفنادق هيجي واللي مش هيقدر مش هيجي".

وأشار إلى أن سعر الغرف في الفنادق، سيكون في نفس السعر المقدم للسائح الأجنبي كون الوقت موسم وعليه إقبال كبير، وذلك في فنادق ريكسوس بشرم والغردقة، وشتيجنبرجر بالغردقة، وفورسيزون بشرم الشيخ، والبارون بشرم والغردقة صن رايز ارابيان بيتش بشرم الشيخ، وغيرها من الفنادق الأخرى".

وتابع محيي:" الحجز بالليلة وحسب الدفع في الفندق، والباكيتج بتاع زمان ده خلص ومفيش تعالوا 3 أيام بكذا والكلام ده خالص، ومن المتوقع أن يبلغ سعر الغرفة في الليلة 4 آلاف جنيه، غير سعر الحضور للحفلات وتبلغ حوالي 200 دولار وتفرض على النزيل، لتصل الليلة شاملة الإقامة والطعام (فطار-غداء -عشاء) وحفلات بسعر 7 آلاف جنيه".

وتابع: هناك مستويات من المصريين ذات إنفاق عالي، ونحن نريد ان نستقطب السائح ذات الإنفاق العالي والحصول على زوار الساحل الشمالي والعين السخنة، لافتا إلى ضرورة رفع السعر حتى يصبح في ثقافة الزائر الموجود، لافتا إلى أن الزائر المصري ذات الإنفاق العالي أفضل من السائح الأجنبي وكل ما يرتفع السعر يأتي المصريين ذات الثقافة الأفضل من كافة الأماكن.

وتابع: الليلة في الغرفة سيكون الحد الأدنى لها بسعر 4 آلاف جنيه بما يعادل حوالي 280 أو 290 دولارا في فنادق 4 و5 نجوم في فنادق، على أن يصل هذا السعر في فنادق المذكورة أعلاه بين 5 و 6 و 7 آلاف جنيه في الليلة، موضحا أن هذه الأسعار هتفرق من فندق لآخر وليست ثابتة.

وفي فنادق 2 و 3 نجوم تصل الليلة لـ 2000 جنيه في الليلة، وليس هناك أماكن للحجز، كون هناك شركات حصلت على شراء الغرف لمدة سنة كاملة تأمين كامل وسددت بالدولار، وتسوق لها من خلال الحجز للسائحين.

ووجه محيي، رسالة إلى كافة العاملين في القطاع لاسايحي، قائلا:"تعاملوا مع السائح معاملة إنسانية وكأنه يزورك في بيتك وحاول أن تقدم له كل ما تمتلكه، عشان عند عودته يقول علينا بأن مصر ناس كرماء".

وطالب بعودة الفنادق المغلقة والعمالة المدربة، وتخصيص دورات تدريبية بشكل مستمر لتدريب العاملين في القطاع السياحي ككل، كون العنصر البشري أهم شئ في المنظومة السياحية ولو مدرب يستطيع إرجاع السائح مرة أخرى ولو عكس ذلك لن يعود السائح مرة أخرى، ويجب تقديم لأمان للعمالة، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية عندما تفتح ستسحب جزء كبير من الزائرين إليها، كونها ستقدم عروضا أفضل وفنادق أكثر وفرص عمل كثيرة ما بين فنادق وبنوك وكمبوند ومطاعم بجانب أن المباني على أحدث، والسائح سيكون لديه شغف بزيارة هذه الجمهورية الجديدة التي تنشئها مصر.

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