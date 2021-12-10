ابنة هيفاء وهبي أنيقة وساندي بصحبة ابنها.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تجلس على أحد الكافيهات.

ساندي

نشرت الفنانة ساندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها .بصحبة ابنها

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من كواليس استضافتها بأحد البرامج.

ابنة هيفاء وهبي

نشرت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

شيماء هلالي

نشرت الفنانة التونسية شيماء هلالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بفستان قصير.

جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أصالة

نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة والدتها وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن.