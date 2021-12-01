طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: الأمطار ورياح مثيرة للرمال
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس من الخميس 2 ديسمبر 2021 إلى الثلاثاء 7 ديسمبر، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على كافة الأنحاء.
وجاءت الظواهر الجوية على النحو التالي:
الخميس:
شبورة مائيـة: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهــرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد ( من 5 إلى 7 صباحا ).
السبت:
نشـاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.
الأحد:
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة (30 % تقريبا) نشـــــــاط ريــاح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
الإثنين:
شبورة مائية: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهــرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد ( من 5 إلى 7 صباحا ).
الثلاثاء:
شبورة مائيـة: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهــرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الفتاة ووسط سيناء وشمال الصعيد ( من 5 إلى 7 صباحا ).
وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
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