أوميكرون.. الصحة تعلن إجراء جديد بشأن مصابي كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إجراء جديد بشأن مصابي فيروس كورونا، موضحا أن مختلف دول العالم تعمل على توسيع حملة الفحوصات والتطعيم باللقاحات، وعمل فحص جيني لمن يثبت إصابته بالفيروس.

وقال عبدالغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "إم بي سي مصر": "لا نستطيع إجراء فحص جيني لكل فرد يصاب بفيروس كورونا في مصر".

وتابع: "تم توسيع دائرة الفحص الجيني لمن يصاب بكورونا في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان كي يتم التأكد من عدم إصابة المواطنين بكورونا بسبب متحور أوميكرون".

وأكمل عبد الغفار:"كل المحافظات السياحية التي يوجد بها تردد سياحي يتم إجراء فحص جيني لكل من يصاب بفيروس كورونا بها كي نتأكد من أن الإصابة ليست من متحور أوميكرون".