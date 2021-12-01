غداً.. إعلان النتيجة النهائية لمسابقة جوائز الصحافة المصرية

كتب- مينا غالي:

قالت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على مسابقة الصحافة المصرية، إنه سيتم إعلان النتيجة النهائية لمسابقة جوائز الصحافة المصرية غداً الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021 بعد الاجتماع مع المحكمين لمناقشة النتيجة النهائية ومن ثم اعلانها للزملاء الصحفيين.

وأوضحت، أنه سيتم تكريم المحكمين واهدائهم درع نقابة الصحفيين لجهدهم العظيم في تحكيم المسابقة.

يذكر أنه يتنافس هذا العام 395 زميل وزميلة على جوائز الصحافة المصرية للأعمال المنشورة خلال 2020 فى جميع فروع المسابقة والتى تشمل 12 فرعًا فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا فى مسابقة الجوائز الخاصة.

كما أنه تقرر عقد احتفال المسابقة وتوزيع الدروع عن عامى 2020 و2021 خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأكدت عضو المجلس أن اللجنة الآن بصدد الترتيب لحفل توزيع الدروع علي الزملاء الفائزين وتكريم الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، والذي ستدور فعالياته بمقر النقابة بحضور النقيب وأعضاء المجلس.