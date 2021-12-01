الجيزة: إزالة جمالون مخالف من الأراضي الزراعية بأوسيم - فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة جمالون متعدي على الأراضي الزراعية بالمخالفة في مدينة أوسيم.

وبحسب بيان اليوم، قام الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، بإزالة جمالون (تعدي على الأرض الزراعية) بالمخالفة للقانون على مساحة (١٥٠ متر تقريباً) بالبراجيل بمركز أوسيم وتم مصادرة الحديد وإيداعه بالمخازن، وجار تحرير المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك بحق المخالف.

يأتي ذلك فى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.