Masrawy logo white

الجيزة: إزالة جمالون مخالف من الأراضي الزراعية بأوسيم - فيديو

09:52 م الأربعاء 01 ديسمبر 2021
الجيزة: إزالة جمالون مخالف من الأراضي الزراعية بأوسيم - فيديو

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة جمالون متعدي على الأراضي الزراعية بالمخالفة في مدينة أوسيم.

وبحسب بيان اليوم، قام الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم، بإزالة جمالون (تعدي على الأرض الزراعية) بالمخالفة للقانون على مساحة (١٥٠ متر تقريباً) بالبراجيل بمركز أوسيم وتم مصادرة الحديد وإيداعه بالمخازن، وجار تحرير المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك بحق المخالف.

يأتي ذلك فى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

إزالة جمالون الجيزة أوسيم تعديات الأراضي الزراعية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

65

وفيات اليوم

730

متعافون اليوم

357629

إجمالي الإصابات

20412

إجمالي الوفيات

296897

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • - الدوري الإنجليزي.. إيفرتون 0 - 0 ليفربول.. صلاح أساسيًا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا