القصير يبحث أوجه التعاون مع المجر في مجال البحث العلمي الزراعي

كتب – أسامة علي:

أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، زيارة ميدانية إلى مركز البحوث الزراعية المجري، في إطار زيارته الحالية إلى دولة المجر للمشاركة في مؤتمر "كوكب بودابست للتنمية المستدامة".

وبحث القصير، خلال لقاؤه مع رئيس المركز، و المختصين بالزراعة في المناطق الجافة أوجه التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي ، وتناول اللقاء الحديث حول الانتاجية والقدرة على التحمل للحرارة والملوحة.

كما تفقد وزير الزراعة، مركز تربية واستنباط الأباء وتوفير المناخ المناسب والتحكم فيه من حيث درجة الحرارة والرطوبة والاضاءة

وأكد وزير الزراعة، أن مصر من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تمتلك مراكز بحثية في مجال البحث العلمي الزراعي وكذلك بحوث الصحراء، موضحا أن الدولة المصرية تولى البحث العلمي الزراعي اهتماما كبيرا نظرا لدوره في زيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض والمياه وكذلك قدرته على استباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتقاوم الأمراض والتغيرات المناخية .

كما استعرض القصير جهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين .

حضر اللقاء الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة وانجي السمنودي مستشارة السفارة المصرية في المجر