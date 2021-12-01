سلاح الحرب المضاد للغواصات .. تفاصيل قذيفة الأعماق نورس ١ عيار ٢٧٥

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

تعرض وزارة الإنتاج الحربي في معرض ايدكس ٢٠٢١ قذيفة الاعماق نورس ١ عيار ٢٧٥ مم.

المواصفات الفنية :

الوزن الكلي للقذيفة: ٩٠ كجم

أقصى مدى للقذيفة:٣٦٠٠ متر

أقل مدى للقذيفة:١٧٠٠ متر

وزن المادة المحطمة ٣٠ كجم

نوع الطاقة المستخدمة: طابة أعماق زمنية K3M

الخصائص والاستخدام:

-تعمل حتى عمق ٣٠٠ م تحت سطح الماء، تطلق من قاذف RBU1200

-قذائف الاعماق هى سلاح الحرب المضاد للغواصات، الغرض منه هو تدمير الغواصات من خلال إسقاط قذيفة ذات رأس حربية في الماء بالقرب من مكان الغواصة لتفجير حيث تخضع الغواصة او الهدف لصدمة قوية تتسبب في تدمير الهدف او أحداث خسائر بالهيكل الخارجي.