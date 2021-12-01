إضاءة برج القاهرة باللون الأحمر احتفالا باليوم العالمي للإيدز- صور

التمويل العقاري| طرح جديد والقسط على 30 سنة.. ما هي المشروعات الجاهزة

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير: أحمد جمعة

تزين برج القاهرة باللون الأحمر، مساء الأربعاء، احتفالا باليوم العالمي للإيدز، الذي يوافق 1 ديسمبر من كل عام.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية، الأول من ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لمرض الإيدز، وهذا العام يأتي الاحتفال تحت شعار "القضاء على أوجه عدم المساواة وسيلة للقضاء على الإيدز"، لرفع مستوى الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية، والتوعية بأسبابه وطرق الوقاية منه.