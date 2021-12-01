منع دخول غير المحصنين للمصالح الحكومية.. ما الأماكن المستثناة من تطبيق القرار؟

كتب- أحمد عبدالمنعم:

بدأ اليوم الأربعاء تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول المواطنين غير الملقحين ضد فيروس كورونا، المصالح الحكومية والمؤسسات.

وكانت الحكومة طبقت قرار منع دخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا للمصالح الحكومية ودواوين الوزارات اعتبارًا من يوم الاثنين 15 نوفمبر الماضي.

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جهات الدولة والحكومة وأي مصلحة حكومية ودواوين عام المحافظات والوحدات المحلية يخضعوا لقرار لجنة الأزمات وقرار رئيس الوزراء بمنع تقديم الخدمات الحكومية لأي مواطن لا يقدم ما يثبت تلقيه على الأقل الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

ويرصد مصراوي بعض الأماكن المستثناة من تطبيق حظر دخول غير الحاصلين وفقا لتصريحات متحدث الوزراء والتي جاءت كالتالي:-

- البنوك لن يطبق عليها قرار حظر دخول المواطنين غير الملقحين مع التزامها بتنطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

- أقسام الشرطة، ينقسم إلى قسمين، الأول المختص بتقديم خدمات السجل المدني سيسري عليه القرار، لكن لن يسرى على الخدمات الأخرى مثل محاضر الشرطة والمشاجرات في الشوارع أو القبض على المجرمين.

- الأندية ومراكز الشباب.

- المواصلات العامة.

- محطات المترو والأتوبيس الخاص بالنقل العام.