لا تغتروا بهذه الفضيلة.. الإفتاء توضح الأعمال الصالحة التي تكفر الذنوب

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه وردت في السنة المطهرة أحاديث كثيرة تدل على أنَّ الذنوب تُكَفَّرُ ببعض الأعمال الصالحة، كالحج المبرور، وبر الوالدين.

وأوضحت دار الإفتاء، أنه ورد في السنة المطهرة أحاديث كثيرة تدل على أنَّ الذنوب تكفرُ ببعض الأعمال الصالحة، كبر الوالدين، والحج المبرور، وقيام ليلة القدر.. إلخ، ومن هذا الأحاديث الواردة في هذا الشأن؛ قول النبي "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"، (متفق عليه).

وتابعت دار الإفتاء أنه من الأحاديث الواردة في هذا الشأن، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال:"هل لك من أم؟" قال لا، قال:"وهل لك من خالة؟"قال: نعم، قال"فبرها" (رواه الترمذي).

وأشارت إلى أن الظاهر من عموم المغفرة في الأحاديث السابقة شمولها لجميع الذنوب، ولكن ينبغي على الإنسان أن لا يغترَّ بهذه الفضيلة المذكورة فينهمِكَ في المعاصي اتِّكالًا على أنَّها يكفِّرُها بر الوالدين، وغيره من الأعمال الصالحة، دونَ الندم والاستغفار والتوبة إذ أنه لا شك أن هذه الفضيلة لا يستحقها إلا من قام بالعمل على أكمل وجه.