وزراء "التموين والتخطيط والهجرة" يصلون عزاء والدة زوجة وزير الكهرباء بمسجد الشرطة بأكتوبر

كتب- يوسف عفيفي وهاني رجب:

وصل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، منذ قليل، إلى مسجد الشرطة بأكتوبر، لتقديم واجب العزاء في والدة زوجة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

ووصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة بنحبك يا مصر، وهاني سيف النصر، رئيس مجلس إدارة شركة بيت الخبرة القابضة "كامار"، والدكتور أيمن رئيس صندوق مصر السيادي، وماجد شوقي رئيس البورصة الأسبق، وخالد عبد العزيز وزير الشباب الأسبق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصل في وقت سابق مساء اليوم، إلى مسجد الشرطة بأكتوبر، لتقديم واجب العزاء في والدة زوجة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

ويقام عزاء والدة زوجة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مساء اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.

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مدبولي يصل عزاء والدة زوجة وزير الكهرباء بمسجد الشرطة بأكتوبر