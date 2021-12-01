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معلومات الوزراء: صادرات الغاز المسال تُحقّقُ معدل النمو الأعلى عالميًّا في الربع الثالث من 2021

08:01 م الأربعاء 01 ديسمبر 2021
معلومات الوزراء: صادرات الغاز المسال تُحقّقُ معدل النمو الأعلى عالميًّا في الربع الثالث من 2021

الغاز المسال

كتب - محمد غايات:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنفوجرافيك يرصد التطور في صادرات الغاز الطبيعي المسال المصري والذي وصل إلى مليون طن خلال الربع الثالث من 2021 وبمعدل نمو سنوي وصل إلى 900%.

وأوضح مركز المعلومات، أن حجم صادرات مصر من محطة دمياط للإسالة بلغ 1.6 مليون منذ عودتها للعمل في فبراير من 2021 والتي يصل حجم الطاقة الاستيعابية لها حوالي 5 ملايين طن/السنة.

وأشار إلى أن الهند جاءت كأهم الدول المستقبلة لشحنات الغاز الطبيعي المسال من محطة دمياط بنحو 430 ألف طن، وفي المرتبة الثانية باكستان بنحو 380 ألف طن.

صادرات الغاز المسال جلس الوزراء ركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

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