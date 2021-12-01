الطقس الآن.. الأرصاد: كتلة هوائية أوروبية تضرب البلاد وانخفاض درجات الحرارة بالمحافظات



كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أسباب انخفاض درجات خاصة على السواحل الشمالية وباقي أنحاء الجمهورية.

وأوضح شاهين، أن البلاد تشهد حاليا انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، نتيجة تعرضها لكتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا، على أن يتوالى الانخفاض وتمتد ليشمل كافة محافظات الجمهورية مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأشار شاهين، إلى وجود نشاط للرياح داخل مسطح البحر المتوسط، مساء اليوم، ما أدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتسبب في ارتفاع الأمواج بين 4/5 أمتار، وتعليق بعض الأنشطة الملاحة البحرية.

وأوضح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكرة بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه الانخفاضات في درجات الحرارة، تمتد خلال الأيام المقبلة، دون تعرض البلاد لموجة أمطار غزيرة على غرار الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وحذر شاهين العاملين في نشاط الملاحة البحرية على البحر المتوسط، قائلا: "خدوا بالكم عشان في نشاط للرياح شمالية غربية واضطراب سيرفع الأمواج إلى 4 و 5 أمتار.

ونوه شاهين، إلى استمرار فرص تكون الشبورة المائية صباحا ولكنها لن تكون كثيفة بالشكل الذي يؤثر على الرؤية بشكل كبير لكن وجودها خلال الساعات من ٥-٧ صباحا تقلل من مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

ونصح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكرة بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، أثناء انخفاض الرؤية، بضرورة الحذر والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات.

وتعرضت محافظة الإسكندرية، لارتفاع أمواج البحر التي وصلت إلى 5 أمتار، ووصول سرعة الرياح إلى 65 كيلو مترا في الساعة، ما دفع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إجراء جولة تفقدية اليوم الأربعاء، لمتابعة تمركزات سيارات تصريف المياه بطريق الكورنيش، والتأكد من سيولة الحركة المرورية.

وقال المحافظ، إنه نظراً لارتفاع أمواج البحر التي وصلت إلى 5 أمتار، تم خروج المياه والرمل على الكورنيش، مؤكداً أنه بالتنسيق مع حماية الشواطئ تم وضع حواجز خرسانية، ورملية لمنع خروج المياه، بالإضافة إلى إنتشار جميع سيارات الصرف الصحي على الكورنيش للتعامل الفوري لتصريف أي مياه.