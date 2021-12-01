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حدث في 8 ساعات| نصائح عاجلة من الصحة العالمية بشأن "أوميكرون" وموعد ومناطق سقوط الأمطار

07:46 م الأربعاء 01 ديسمبر 2021
حدث في 8 ساعات| نصائح عاجلة من الصحة العالمية بشأن "أوميكرون" وموعد ومناطق سقوط الأمطار

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس السيسي رئيس حكومة إسبانيا، وتقديم منظمة الصحة العالمية 10 نصائح بسبب متحور كورونا الجديد، وبدء تطبيق قرار منع دخول المواطنين غير الملقحين للمصالح الحكومية بالقاهرة، وإعلان معهد الفلك تفاصيل 15 ظاهرة تحدث خلال شهر ديسمبر.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

حدث في 8 ساعات متحور أوميكرون سقوط الأمطار سد النهضة

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