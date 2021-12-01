وزير الأوقاف يهنئ الحاصلين على دورة التميز الدعوي المشتركة
كتب - محمود مصطفى:
وجه الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على الجهود المبذولة في هذه الدورة الخامسة التي تم انعقادها في الفترة من 31/ 10/ 2021 إلى 18/ 11/ 2021م التي شارك فيها 22 إمامًا.
وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه يشارك 25 إمامًا في الدورة السادسة المنعقدة حاليًا في الفترة من 28 / 11/ 2021م إلى 16/ 12 / 2021م.
وقال وزير الأوقاف:"يسرني أن أهنئ الأئمة المشاركين بإتمام الدورة، وبأن أوجههم لتسلم شهادات إتمام الدورة من الدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، وهم:
1. على الله شحاتة محمود الجمال - القاهرة
2. مصطفى عبد السلام محمد محمد - القاهرة
3. حسن محمد عبد المعبود محمود - القاهرة
4. أحمد مشحوت محمد حسان - الديوان
5. محمد أنور عبد الحكيم بحيري - الديوان
6. أشرف إبراهيم الشوادفي أحمد - الديوان
7. أحمد ضيف الله سعد - الديوان
8. بشير إبراهيم محمد علي - الديوان
9. محمود عقبة طه محمود - بني سويف
10. بسيوني فوزي قطب القطري - البحيرة
11. عبد الحليم فرج عبد الحليم محمد - البحيرة
12. محمود عبد الفتاح محمد حسن - أسيوط
13. محمد فتحي بدوى عارف - أسيوط
14. مصطفى حسن محمد حسن - أسيوط
15. السيد محمد السيد عبد اللطيف - الإسماعيلية
16. أبو بكر إبراهيم حسين حسين - الإسماعيلية
17. محمد وجدي سعد عبد الله سلامة - الإسماعيلية
18. محمد محمد عطية أحمد سليم - الإسماعيلية
19. أحمد صلاح علي محمد - الإسماعيلية
20. عبدالله عادل الصاوي أحمد - الإسكندرية
21. علي عبد الجليل السيد الشوني - الإسكندرية
22. عبد الفتاح أحمد شعبان عبدالفتاح - الإسكندرية
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