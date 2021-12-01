وزير الأوقاف يهنئ الحاصلين على دورة التميز الدعوي المشتركة

كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على الجهود المبذولة في هذه الدورة الخامسة التي تم انعقادها في الفترة من 31/ 10/ 2021 إلى 18/ 11/ 2021م التي شارك فيها 22 إمامًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه يشارك 25 إمامًا في الدورة السادسة المنعقدة حاليًا في الفترة من 28 / 11/ 2021م إلى 16/ 12 / 2021م.

وقال وزير الأوقاف:"يسرني أن أهنئ الأئمة المشاركين بإتمام الدورة، وبأن أوجههم لتسلم شهادات إتمام الدورة من الدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب، وهم:

1. على الله شحاتة محمود الجمال - القاهرة

2. مصطفى عبد السلام محمد محمد - القاهرة

3. حسن محمد عبد المعبود محمود - القاهرة

4. أحمد مشحوت محمد حسان - الديوان

5. محمد أنور عبد الحكيم بحيري - الديوان

6. أشرف إبراهيم الشوادفي أحمد - الديوان

7. أحمد ضيف الله سعد - الديوان

8. بشير إبراهيم محمد علي - الديوان

9. محمود عقبة طه محمود - بني سويف

10. بسيوني فوزي قطب القطري - البحيرة

11. عبد الحليم فرج عبد الحليم محمد - البحيرة

12. محمود عبد الفتاح محمد حسن - أسيوط

13. محمد فتحي بدوى عارف - أسيوط

14. مصطفى حسن محمد حسن - أسيوط

15. السيد محمد السيد عبد اللطيف - الإسماعيلية

16. أبو بكر إبراهيم حسين حسين - الإسماعيلية

17. محمد وجدي سعد عبد الله سلامة - الإسماعيلية

18. محمد محمد عطية أحمد سليم - الإسماعيلية

19. أحمد صلاح علي محمد - الإسماعيلية

20. عبدالله عادل الصاوي أحمد - الإسكندرية

21. علي عبد الجليل السيد الشوني - الإسكندرية

22. عبد الفتاح أحمد شعبان عبدالفتاح - الإسكندرية