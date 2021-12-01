إيديكس 2021.. بروتوكول تعاون بين الطيران المدني والهيئة العربية للتصنيع - صور

كتب- محمد عبيد:

شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، و الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لمصر للطيران والهيئة العربية للتصنيع، يهدف إلى تحقيق التكامل بين مركز عمرة المحركات لدى الهيئة العربية للتصنيع، وشركة مصر للطيران للصيانة، لتبادل الخبرات وتوطين هذه التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بدلا من إرسال المحركات وملحقاتها للخارج لإجراء العمرة والصيانة، وكذا تعزيز القدرات التصنيعية من خلال تدريب الكوادر البشرية وفقًا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة.

قام بتوقيع البروتوكول كل من لواء مهندس عبدالرحمن عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع ، والطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أن الوزارة وشركاتها التابعة تحرص على الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المحلية، وتثمن كفاءة ودور الهيئة العربية للتصنيع فى إنتاج وتصنيع الكثير من الأجهزة والمعدات التقنية ، فضلاً عن زيادة الاعتماد على المنتج المحلى المصرى فى مختلف المجالات ، الأمر الذى يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية وتوجهاتها نحو الاعتماد على الصناعة الوطنية فى مختلف القطاعات ومنها قطاع الطيران المدني.

وأشار وزير الطيران، إلى أن توقيع البروتوكول جاء ليؤكد على الدور الرئيسي والمحوري ، الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في تصنيع وإنتاج العديد من الأجهزة في مختلف المجالات وبخاصة صناعة النقل الجوي، وكذلك إدخال أحدث الوسائل التكنولوجية في عمليات الإنتاج بأعلى المستويات وبمعايير عالية الجودة، تثبت أن الصناعة المصرية تواكب الصناعات الخارجية العالمية، مضيفًا أن شركة الصيانة والأعمال الفنية تعد من الشركات الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال صيانة الطائرات، والقيام بأعمال الصيانة الفنية ولها شبكة عديدة من العملاء تصل إلى اكثر من 145 عميل حول العالم.

ويمتد التعاون إلى مجالات أخرى ومنها الطاقة المتجددة كمحطات الطاقة الشمسية وتكنولوجيات المياه مثل محطات معالجة مياه الصرف وتنقية المياه وتحلية المياه بسعات مختلفة، والأجهزة والمعدات المطلوبة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأجهزة الكهربائية ومساعدات التدريب وغيرها من المنتجات التي تتميز بها الهيئة العربية للتصنيع ، وذلك بالتكامل مع الشركة القابضة لمصر للطيران.

وعقب توقيع البروتوكول، قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، بتفقد أجنحة معرض إيديكس الدولي وما يضمه من أحدث الأجهزة والتقنيات في مجالات الدفاع والتسليح والصناعات الفنية والتكنولوجية.

حضر التوقيع الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وباسم عبدالكريم مساعد الوزير للعلاقات الدولية والإعلام، والمهندس هاني صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية ، ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني والهيئة العربية للتصنيع.