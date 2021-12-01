مدبولي يصل عزاء والدة زوجة وزير الكهرباء بمسجد الشرطة بأكتوبر

كتب- يوسف عفيفي وهاني رجب:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مسجد الشرطة بأكتوبر، لتقديم واجب العزاء في والدة زوجة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

ووصل عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة منهم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومحمود العلايلي رئيس حزب المصريين الأحرار الأسبق، والمستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب.

ووصل العزاء، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الأسبق والمهندس حسن يونس وزير الكهرباء السابق، واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية الأسبق، والمهندس علاء فهمي وزير النقل الأسبق، واللواء هشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، ونائب وزير الكهرباء أسامة عسران وجميع قيادات شركات وقطاع الكهرباء، والمهندس هاني ضاحي النقيب للعام للمهندسين.

ويقام عزاء والدة حرم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مساء اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.