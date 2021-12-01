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متحور كورونا.. مصر للطيران تقرر تعليق الرحلات مع دولة جديدة

06:48 م الأربعاء 01 ديسمبر 2021
متحور كورونا.. مصر للطيران تقرر تعليق الرحلات مع دولة جديدة

مصر للطيران


كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، تعليق رحلاتها المتجهة من وإلى تورنتو بكندا، وذلك اعتبارا من فجر غدا الخميس ولحين إشعار آخر، في ضوء التعليمات الصادرة بشان توقف حركة الطيران بين القاهرة و تورنتو، تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار المتحور "أوميكرون".

‏وطالبت الشركة في بيان لها الركاب المسافرين من وإلى تورنتو، ضرورة مراجعة حجوزاتهم وتعديل مواعيد رحلاتهم من خلال الإتصال بمركز خدمة العملاء1717 داخل مصر أو مكاتب مصر للطيران المنتشرة بمصر وحول العالم او وكيلك السياحي.

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