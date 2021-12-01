وزارتا الزراعة والتضامن توزعان مشروعات الأغنام على مستفيدات "تكافل وكرامة"

كتب- مصراوي:

وزع جهاز التنمية الشاملة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعي، 450 مشروعًا من مشروعات تربية الأغنام في محافظة جنوب سيناء على المستفيدات من برنامج (تكافل وكرامة).

وذكرت وزارة الزراعة، في بيان اليوم الأربعاء، أن كل مستفيدة تحصل على اثنين من إناث الماعز الشامي مؤمن عليها لصالح المستفيد، وحاصلة على جميع التحصينات السيادية وكمية من العلف تكفي لمدة 6 أشهر، حيث بدأت الدفعة الأولى بتوزيع 160 رأسًا على المستفيدات في سانت كاترين.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين السيد القصير وزير الزراعة والدكتورة نيفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي والذي يهدف لدعم المشروعات متناهية الصغر لتكون أداة إنتاجية للأسرة لرفع مستوى الفئات المستهدفة من البروتوكول وأغلبهم من النساء والفتيات.

يُذكر أن الخطة التي يتم تنفيذها لتوزيع منح مشروعات الأغنام تتم طبقا لعقد الإنابة الموقع بين وزارة التضامن والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، حيث تقوم وزارة التضامن بتقديم الدعم المالي للمشروعات، ويقوم الجهاز بتقديم المشورة الفنية واختيار المشروعات والسلالات الخاصة بكل محافظة وكذلك الدعم الفني.