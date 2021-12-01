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الجيزة: غلق جزئي لشارع النزهة بمحيط النادي الأهلي بالشيخ زايد لمدة يومين.. الجمعة

05:33 م الأربعاء 01 ديسمبر 2021
الجيزة: غلق جزئي لشارع النزهة بمحيط النادي الأهلي بالشيخ زايد لمدة يومين.. الجمعة

أرشيفية

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء قطع عرضي لشارع النزهة أمام كمبوند جنة 2 محيط النادي الأهلي وذلك لمد كابلات جهد متوسط لمشروع شبكة كهرباء جنة 2 بتوسعات مدينة الشيخ زايد.

وأكدت المحافظة في بيان اليوم، أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي للموقع المشار إليه لمدة يومان وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 3/12/2021 وحتى صباح يوم السبت الموافق 4/ 12/2021 على ان تكون الاعمال ابتداء من الساعة 1 صباحا وحتى 5 صباحا دون تعطيل حركة المرور.

وأشارت المحافظة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية.

غلق جزئي شارع النزهة النادي الأهلي الشيخ زايد

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