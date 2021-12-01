من مدريد لبروكسل.. جبالي يشارك في القمة الـ7 لرؤساء برلمانات "الاتحاد من أجل المتوسط"

كتب- مصراوي:

توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى بروكسل؛ للمشاركة في أعمال القمة الـ7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والجلسة العامة الـ16 للجمعية، والمُقرر عقدهما خلال الفترة من 3- 4 ديسمبر 2021.

جاء ذلك عقب انتهاء مشاركته البارزة والفاعلة على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال الجمعية الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي، بالعاصمة الإسبانية مدريد، وفي إطار النشاط المُكثف للدبلوماسية البرلمانية المصرية على المستوى مُتعدد الأطراف.

وتفرض قضية مكافحة التغيرات المُناخية نفسها بقوة على أجندة أعمال القمة الـ7 لرؤساء البرلمانات؛ حيث سيُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة أمام القمة حول مكافحة تغير المُناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وسيشارك أعضاء الوفد البرلماني المصري في أعمال لجان الجمعية المُتخصصة، وهي لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم ولجنة حقوق المرأة ولجنة الطاقة والبيئة؛ حيث ستناقش أعمال اللجان تأثيرات التغيرات المُناخية في منطقة المتوسط على مختلف القطاعات.

وسيعقد جبالي لقاءات ثنائية على هامش أعمال القمة مع عدد من رؤساء البرلمانات، لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية المصرية في شقها الثنائي مع الدول الصديقة والشقيقة.

جدير بالذكر أن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط هي الذراع البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وتهدف من خلال أعمالها إلى تسهيل التواصل والتعاون بين برلمانات المنطقة الأورومتوسطية، وتنمية علاقات حسن الجوار وتعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز حوار الحضارات والثقافات بين دول الفضاء الأورومتوسطي، ويتولى البرلمان الأوروبي الرئاسة الحالية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.