إيديكس 2021.. لقاءات ثنائية مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

عقد قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة عددا من اللقاءات الثنائية مع عدد من القادة العسكريين وممثلي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التسليح.

والتقى الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، العميد الركن طاهر علي محمد، رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الجيبوتية، والعقيد ركن عيسى عمر بقري، قائد قوات حرس السواحل الجيبوتية، واللواء بحري محمد يوسف العسم، قائد القوات البحرية البحرينية، وإبريك بيرانجر، الرئيس التنفيذي لشركة MBDA ، واللواء ركن محجوب بشر أحمد رحمة، قائد القوات البحرية السودانية، واللواء ركن عبدالله السليطي، قائد القوات البحرية القطرية، وجوزيف جوردو، رئيس مجلس إدارة شركة فينكانتيرى الإيطالية .

كما إلتقى الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية، بالفريق ركن طيار سالم النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، واللواء ركن طيار غانم عبدالهادي، نائب قائد القوات الجوية القطرية، وأناليز دانلو، المدير التنفيذي للمبيعات لشركة داسوا الفرنسية، واليكساندر زيجلر، نائب رئيس مجلس إدارة العلاقات الخارجية بمجموعة شركات سفران الفرنسية، وإيريك بيرانجير، الرئيس التنفيذي لشركة MBDA، وريكي لمستر، نائب الرئيس للتسويق الدولي بشركة بوينج، وسيزار كاشيا، نائب رئيس شركة ليوناردو هليكوبتر لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط.

فيما التقى الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، باسكال سوريس، الرئيس التنفيذي لشركة THALES الفرنسية، والفريق عبدالخير ناصر درجام، قائد قوات الدفاع الجوي السوداني، وستيفين كيلي، المدير الإقليمي لشركة BAE للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأريك بيرانجير، الرئيس التنفيذي لشركة MBDA الفرنسية، والعميد الركن طاهر علي محمد، رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الجيبوتية.

كما التقى اللواء أركان حرب محمد عدلي، مدير إدارة الأسلحة والذخيرة، جاهد مرات بيجوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة إيجمان البوسنية، فيما التقى اللواء أركان حرب بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة، مع مارك دارمون، الرئيس التنفيذي لشركة THALES الفرنسية.

وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات التي تدعم تعزيز علاقات التعاون في المجالات العسكرية المختلفة وإبرام عدد من التعاقدات المشتركة وتوقيع مذكرات التفاهم في مختلف مجالات التسليح.