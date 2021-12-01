الصحة العالمية تكشف عن التحور الأكثر انتشارًا لكورونا حالياً

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن متحور "دلتا" لفيروس كورونا، هو التحور الأكثر انتشارا بين دول العالم حالياً.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي اليوم الأربعاء؛ لتسليط الضوء على آخر مستجدات جائحة كوفيد_19 في إقليم شرق المتوسط مع التركيز على المتحور الجديد أوميكرون.

وأضاف المنظري ردًا على سؤال مصراوي، أنه تم تسجيل 16.7 مليون حالة إصابة مؤكدة بمختلف التحورات في إقليم شرق المتوسط.

وطالب المنظري، الجميع باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار تحورات كورونا.