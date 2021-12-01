متحور كورونا الجديد.. الصحة العالمية توجه رسالة مهمة للدول

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن السعودية أعلنت في الساعات الأخيرة تسجيل أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" ومن المقرر أن يعقد وزير الصحة السعودي مؤتمرا صحفيا خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي اليوم الأربعاء؛ لتسليط الضوء على آخر مستجدات جائحة كوفيد_19 في إقليم شرق المتوسط مع التركيز على المتحور الجديد أوميكرون.

وأضاف المنظري أنه "لم تصلنا أي تقارير عن تسجيل إصابات أخرى بدول الإقليم، لكنها مسألة وقت حيث بدأ هذا التحور في الانتشار بعدد من دول العالم".

ووجه المنظري رسالة مهمة لدول الإقليم، قائلا: "نطلب من الدول تقوية نظم الترصد والعمل على إجراء اختبارات التسلسل الجينومي للعينات المؤخذة من المصابين حتى نضمن ألا يكون هناك انتشارا واسعا للحالات"، مشددا على أن الإجراءات المتبعة في الحالات المُكتشفة ستكون بنفس الإجراءات مع المتحورات السابقة.