متحور كورونا.. 9 بلدان تسجل زيادة بالإصابات في شرق المتوسط

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن فيروس كورونا لا يزال يؤثر على صحة الناس وحياتهم مما ينشر الشعور بالخوف والإحباط.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي اليوم الأربعاء؛ لتسليط الضوء على آخر مستجدات جائحة كوفيد_19 في إقليم شرق المتوسط مع التركيز على المتحور الجديد أوميكرون.

وأضاف المنظري أن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" تسبب في تفاقم الوضع ويهدد المكاسب التي تحققت بصعوبة خلال العامين الماضيين.

وأوضح أن هناك تباينا في اتجاهات انتشار كورونا بإقليم شرق المتوسط، ففي حين سجلت بعض البلدان انخفاضا، سجلت 9 بلدان زيادة في الإصابات.

وقال المنظري: "ما من أحد إلا ولحقت به الآثار السلبية جراء جائحة كورونا، وظهور التحور الجديد يوضح مدى اليقظة والمشاركة التي يجب الحفاظ عليها".

ولفت إلى أن المنظمة تعمل مع الخبراء لتحديد تأثير المتحور على انتقال المرض وشدته وموقف المناعة واللقاحات.