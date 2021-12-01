وزير الأوقاف يشكر الرئيس السيسي لرعايته المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعايته المسابقة العالمية الثامنة والعشرون للقرآن الكريم، والتى من المقرر أن تعقد فى الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر، بمشاركة 74 متسابقا و12 محكما من داخل وخارج مصر.

وقال وزير الأوقاف خلال المؤتمر التحضيرى للمسابقة العالمية الثامنة والعشرون، الذي عقد الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، أن المحكمون من داخل مصر هم الشيخ محمد أحمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، والدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، الأستاذ بكلية القرآن الكريم، والدكتور جمال فاروق جبريل الدقاق، عميد كلية الدعوة السابق، والشيخ عبد الفتاح علي عبد الفتاح الطاروطى، قارئ بالإذاعة والتليفزيون، والشيخ عبد الباسط محمد عمارة، مدير عام إدارة وسط القاهرة، والدكتور أحمد محمد خطاب، مدرس بكلية القرآن الكريم، والشيخ سراج الدين محمد سليمان، إمام وخطيب ومدرس.

ولفت إلى أن المحكمون من خارج مصر هم فهد فرج أحمد الرفاعي الجهني، من المملكة العربية السعودية، ومعاذ الخلطي من المغرب، و توفيق إبراهيم أحمد ضمرة، من المملكة الاردنية الهاشمية، ومصعب عبد الرازق محمد شريف، مملكة البحرين، فاديم إليا صوف صديقويتش من روسيا.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى وقت سابق مبلغ مليون جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، فى إطار ريادة مصر فى خدمة القرآن الكريم.

فيما قرر وزير الأوقاف، إطلاق اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى، المتوفى عام 1969، أحد أهم العلامات البارزة فى دولة التلاوة المصرية على المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وإكرام حفظته وإحياء دولة التلاوة المصرية.

وجاءت تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم، على النحو التالي:

- تبلغ جوائز المسابقة مبلغ مليون جنيه.

- الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - (من الجنسين)، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن ( 35) عامًا.

- الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية (من الجنسين) بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا.

- الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة - من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا.

- الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة - من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن (12) عامًا.

جوائز المسابقة:

الفرع الأول:

- الفائز الأول 180 ألف جنيه.

- الفائز الثاني 120 ألف جنيه.

- الفائز الثالث 100 ألف جنيه .

الفرع الثاني :

- الفائز الأول 150 ألف جنيه.

- الفائز الثاني 100 ألف جنيه.

- الفائز الثالث 50 ألف جنيه.

الفرع الثالث :

- الفائز الأول 50 ألف جنيه.

- الفائز الثاني 30 ألف جنيه.

الفرع الرابع :

- الفائز الأول 50 ألف جنيه.

- الفائز الثاني 30 ألف جنيه.

- جوائز تشجيعية قيمتها 140 ألف جنيه جوائز لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة.

- المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية تكون عبر الدعوات الرسمية التي ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية.