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متحور كورونا الجديد.. تشديد الإجراءات الاحترازية بمطار القاهرة

01:49 م الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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كتب- محمد عبيد:

شدد المحاسب مجدى إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، على استمرار وتكثيف كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار متحور فيروس "كورونا" الجديد الذي اطلقت عليه منظمة الصحة العالمية "أوميكرون"، وذلك باعتبار قطاع الطيران المدني جزءا مهما وحيويا من الخطة الوطنية، التى وضعتها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومتحوره الجديد.

وشهدت صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي عمليات التطهير المستمر، وفي أماكن الانتظار والاستراحات والصالونات، وبوابات الصعود إلى الطائرة والسلالم المتحركة والمصاعد ومكاتب ووسائل نقل العاملين، والتأكيد على التزام الركاب والعاملين بارتداء الماسكات الطبية، وذلك مع استمرار التباعد الاجتماعي، وتوفير المطهرات اللازمة بجميع الصالات والأماكن، التى يتم ارتيادها مع اتباع التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية بخصوص التعامل مع القادمين لمصر عبر مطار القاهرة من الدول التى ظهر بها "أوميكرون" مع المتابعة المستمرة لكل ما يصدر من وزارة الصحة من منشورات خاصة بهذا الشأن.

وتم التنسيق بين شركة ميناء القاهرة الجوي والحجر الصحي بالمطار، لتوفير الجرعات اللازمة من التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين وأسرهم وشركات الطيران وجميع الجهات العاملة ومرتادى المطار، مع التشديد على أخذ الجرعتين، والتأكيد على استمرارية توفير اللقاحات، يأتي ذلك فى ضوء القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وكان مطار القاهرة الدولي قد حصل على شهادة الاعتماد الصحي AHA للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI.

المحاسب مجدى إسحق مطار القاهرة الدولي الإجراءات الاحترازية أوميكرون

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