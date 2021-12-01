بعد استمرار غلق وصلة محور صفط اللبن.. تعرف على التحويلات المروية الجديدة

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، استمرار الغلق الكلي للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائرى لمدة 10 أيام فقط.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك لقيام الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محـور الفريـق كـمـال عـامر " محـور الزمـر سـابقا " بالبدء في أعمـال تركيب الكمـر المعدني الخاص بمحور الفريق كمال عامر "محـور الزمر سابقا" وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديداً بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت إتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

وأكدت المحافظة، أن الأمر يستلزم استمرار الغلق الكلي لمدة 10 أيام ابتداء من الساعة 12صباح يوم الخميس الموافق 2/12/2021 وحتى الساعة 5 صباح يوم السبت الموافق 11/12/2021، على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12صباحا حتى الســاعه 5 صباحاً فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

وأوضحت المحافظة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذه قامت بإعداد التحويلـة المرورية الأتية:

حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن تجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة تتبع المسار الآتي:

- السير باتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور – مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل "المنزل الكائن بجوار مدخل الوصله المطلوب غلقها".

ـ السير بعد نهاية المنزل يساراً بشارع مصطفى مشرفة.

- استكمال السير بإمتداد شارع مصطفى مشرفه حتى بداية شارع التحرير "الكائن أسفل محـور صفط اللبن" وصولاً حتى المطلـع المـؤدي إلـى محـور صفط اللبن من منطقة الشوربجي.

- السير باتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري - كرداسه بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى بسبب الأعمال المشار إليها.

ونوهت محافظة الجيزة، إلى أن المطلع الأخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمه من شارع السودان وشارع التحرير " بالدقى " يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم ويمكن استخدامه بديلا أيضا للوصله المؤديه إلى الطريق الدائري أثناء فترة الاعمال والغلق الكلى المشار إليها.

وأشارت المحافظة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية.