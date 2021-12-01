الهجرة: تدشين موقع موجه للمصريين بالولايات المتحدة الأمريكية لدعم "حياة كريمة"

كتب- أسامة علي:

دشنت وزارة الهجرة، موقع موجه للجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية للترويج للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعرض الأنشطة التي تقوم بها، وتسهيل مساهمة المصريين بأمريكا في دعم المبادرة التي من شأنها الارتقاء بحياة المواطنين.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن المصريين بالخارج يكنون كل الولاء والانتماء لوطنهم الأم مصر، مشيرة إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه جاء عقب رغبة المصريين بالخارج بالمساهمة والمشاركة في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر.

وأعلنت الوزيرة عن ان مؤسسة Care 4 Needy Copts بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية إحدى المؤسسات الخيرية، قامت بتدشين الموقع وهي مؤسسة تعمل على تقديم خدماتها للأسر الأكثر احتياجا بمصر، وجاء رابط الموقع كما يلي: https://care4needycopts.org/haya-karima-حياه-كريمه/

بالإضافة إلى الرابط المباشر لتوجيه الدعم كما يلي:

https://care4needycopts.kindful.com/?campaign=1161645

ودعت وزيرة الهجرة المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدة أن هذه الفاعليات مستمرة في دعم المبادرة الرئاسية، وسيتم إطلاق العديد من الفعاليات لكافة الجاليات المصرية بالخارج بكافة الدول للترويج للمبادرة وتسهيل مشاركتهم ومساهمتهم بها.

كما أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بتوقيع البروتوكول الثلاثي مع الكنيسة المصرية ومؤسسة "حياة كريمة"، لافتة إلى أن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه مهم جدًا لأنه يعد خطوة جديدة لتكامل الجهود بالدولة المصرية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما أنه من ضمن الجهود التي تعمل عليها وزارة الهجرة بملف إدماج المصريين بالخارج في جهود التنمية التي تحدث على أرض مصر لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ويأتي بروتوكول التعاون إيمانًا من الأطراف الثلاثة لدعم تنفيذ أعمال وأهداف مبادرة "حياة كريمة" بالتنسيق وتكامل الجهود المبذولة والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن والأسر الأكثر احتياجا وفي الوقت ذاته ما يساعد جهود الدولة المصرية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك في إطار توحيد جهود الدولة في ملف الفقر للتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير الدعم المالي بما يساعد على رفع معيشة الفرد وتحسين جودة حياة المواطنين.