متحور كورونا الجديد.. الحكومة ترد ببيان رسمي بشأن أنباء تعطيل الدراسة

كتب-مصطفى حمزة:

الجدل المثار حول انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، ومدى حقيقته، بعد مزاعم الإعلامية نضال الأحمدية زادت سخونته الساعات الماضية مع تداول بعض المواقع الأخبار عن وجود نزاع مالي بينهما، و واقتراب وصول الأزمة إلى ساحة القضاء؟.

الخبير القانوني حسام لطفي "محامي المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب في تصريح خاص لـ"مصراوي"، علق على ما تم تداوله بشأن وجود نزاع مالي بينهما، وقال :"لم يحدث، لم يتحدث أي منهما في هذا الموضوع إطلاقا".

وعن زعم بعض المواقع وجود فريقاً من المحامين بين شيرين وحسام حبيب، لتحديد حقوق كل منهما، ومطالبة "حسام" بالحصول على جزءاً كبيراً من الأموال لإدارته لأعمالها وإشرافه ورؤيته الفنية، أجاب الخبير القانوني :"أنا مستشارا قانونيا لهما ولا علم لي مطلقا بهذا الحديث، ولم يتم إثارته مطلقا".

من جهة أخرى طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب مساء امس، أولى أغاني ألبومها الجديد، وهي بعنوان "كلها غيرانة"، وهي من كلمات الشاعر محمد مصطفى مالك، وألحان محمود انور، وتوزيع محمد مجدي، ووصل عدد مشاهداتها بعد طرحها عبر قناة شركة روتانا في موقع يوتيوب، إلى ما يزيد عن 399 ألف مشاهدة.

وأثارت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، حالة من الجدل ، عقب إعلانها مزاعم طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب، حسبما زعمت، وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم"، وأعادت الأحمدية نشر خبر الطلاق وكتبت: "شيرين طلقت حسام حبيب".

